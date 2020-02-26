2020-02-27T06:30:41+03:00
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Ульяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

«Мое дело» на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»

«Мое дело» на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»«Мое дело» на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Фото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 27 февраля на частоте 88,3 FM

Мое дело

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В 9 утра на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» состоялся музыкальный четверг. А это значит, что в гости к нам заглянула российская музыкальная группа «Мое дело». В этом году молодые люди выпускают свой первый сингл, о котором они подробней рассказали в прямом эфире.Более того, группа заключила партнёрское соглашение с музыкальным маркетинговым агентством. Об этом и не только на волне 88,3 FM!

Справка:

«Мое Дело» - музыкальная группа из Хабаровска, основанная в 2015 году. В своём творчестве молодые люди используют стили поп-рок и драйв-поп. Вокалист и автор песен Анатолий Иванов. Группа исполняет песни собственного сочинения и гастролирует не только по городам Дальнего Востока, но и Центральной части России, выступая как самостоятельно, так и с известными коллективами.

Состав группы:

• Анатолий Иванов – вокал, автор песен

• Артур Овсепян – гитара, экс-гитарист группы «ДДТ»

• Константин Берестенников – барабан

• Александр Желеков – звукорежиссер

• Алексей Кондратьев - автор песен

• Дмитрий Сухогузов - клавиши

• Константин Федоров - бас гитара

Анатолий Иванов, солист группы «Мое дело» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Анатолий Иванов, солист группы «Мое дело»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 27_02_2020.

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