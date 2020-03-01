Кикбоксинг - городу нужен!
Прямой эфир 2 марта на частоте 88,3 FM
Евгений Чижиков
Кикбоксинг пока еще может считаться достаточно молодым для нашей страны видом спорта. Тем не менее, стоит признать: развивается он довольно динамично. Так ли это? Как развит этот вид спорта в нашем городе? Насколько кикбоксинг полезен для юного поколения спортсменов?
Об этом и не только поговорили с генеральным директором промоутерской компании «Кикбоксинг Про» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда-Хабаровск».
Кикбоксинг - городу нужен!Фото: Сергей ПЯТКОВ
Хабаровск эфир 02_03_2020.