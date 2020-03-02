2020-03-03T08:51:22+03:00
Это - Хабаровск!
Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Берегите природу: как не превратить планету в свалку!

Берегите природу: как не превратить планету в свалку!Берегите природу: как не превратить планету в свалку!Фото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 3 марта на частоте 88,3 FM

Владимир Сидоров

00:00
00:00

Во всем мире переработка и утилизация бытовых отходов становятся все более злободневной проблемой. На городских свалках ежегодно скапливаются сотни тысяч тонн бытовых отходов. Разлагаясь, они отравляют воздух, почву, подземные воды и превращаются, в серьезную проблему для окружающей среды и человека. Дымящиеся свалки, кучи выброшенного хлама, переполненные мусорные баки - в России такие картины знакомы многим городским жителям.

Как сформировать экологическую культуру края, чем опасен дым для окружающей среды и какие меры предпринимаются для сокращения свалок в крае?

Все это обсудили утром, 3 марта, в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Хабаровск» с руководителем регионального центра «ЖКХ контроль», руководителем проекта «Хабаровск за раздельный сбор», Владимиром Сидоровым.

Владимир Сидоров, руководителем регионального центра «ЖКХ контроль», руководитель проекта «Хабаровск за раздельный сбор» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Владимир Сидоров, руководителем регионального центра «ЖКХ контроль», руководитель проекта «Хабаровск за раздельный сбор»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 03_03_2020.

Скачать передачу [mp3, 26.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Зоны весенней охоты на водоплавающую дичь в Хабаровском крае снова разделили на «север» и «юг»
Материальную помощь в Хабаровском крае получили уже более трех тысяч дачников и садоводов
Интернет приходит в самые удаленные села Хабаровского края
Машины раскидало по проспекту в Хабаровске при аварии
Рогатый скот без документов не смог доехать из Биробиджана в Хабаровск
С расселением бараков поторопили мэрию Хабаровска
Угнал машину, чтобы добраться домой, и попал в аварию отчаянный хабаровчанин
Первых пациентов приняли в обновленном стационаре детской больницы в ЕАО
Садоводы и огородники получат субсидию в Хабаровском крае
Суд обязал колонию в Комсомольске проводить медосмотры осужденных
Прогноз погоды сегодня, 4 марта 2020 года: в Хабаровске днем 0, без осадков
Хабаровчанке, задушившей подругу, зачитали приговор
В Комсомольске временно отключат телевидение
Пенсионеров в селах Хабаровского края бесплатно возят в поликлиники
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны в ЕАО получат спецвыплаты
Депутаты Хабаровского края просят быстрее решить проблему обеспечения препаратом «Спинраза»
Хабаровский боксер победил на первенстве России
Облаву на таксистов-нелегалов провели в Хабаровском крае
В Комсомольске-на-Амуре устроят ярмарку вакансий
Хабаровские дорожники готовятся к ямочному ремонту
В Хабаровском крае родителям возместят до 90% от стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь
Четвертый Всероссийский семейный ИТ-марафон стартует в Хабаровском крае под эгидой «Ростелеком»
Порог ОРВИ в Хабаровске остается стабильно высоким
«Становиться жертвой науки совсем не хотелось»: в Хабаровском крае люди потревожили покой тигра
Знания государственных символов России, Хабаровского края и Хабаровска проверят у молодежи
Без парашютов десантировались пожарные в Хабаровске
Портмоне и 250 тысяч рублей исчезли с прилавка в магазине Хабаровска