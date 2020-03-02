2 Март 2020 2020-03-03T08:51:22+03:00

Берегите природу: как не превратить планету в свалку! Фото: Борис КОКУРИН

Владимир Сидоров 00:00 00:00

Во всем мире переработка и утилизация бытовых отходов становятся все более злободневной проблемой. На городских свалках ежегодно скапливаются сотни тысяч тонн бытовых отходов. Разлагаясь, они отравляют воздух, почву, подземные воды и превращаются, в серьезную проблему для окружающей среды и человека. Дымящиеся свалки, кучи выброшенного хлама, переполненные мусорные баки - в России такие картины знакомы многим городским жителям.

Как сформировать экологическую культуру края, чем опасен дым для окружающей среды и какие меры предпринимаются для сокращения свалок в крае?

Все это обсудили утром, 3 марта, в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Хабаровск» с руководителем регионального центра «ЖКХ контроль», руководителем проекта «Хабаровск за раздельный сбор», Владимиром Сидоровым.

Владимир Сидоров, руководителем регионального центра «ЖКХ контроль», руководитель проекта «Хабаровск за раздельный сбор»Фото: Сергей ПЯТКОВ