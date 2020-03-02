Ловись, рыбка: каковы перспективы рыбной отрасли Хабаровского края

2 Март 2020 2020-03-03T07:02:15+03:00

Сергей Рябченко 00:00 00:00

В минувшем году в ДФО выловлено около 490 тысяч тонн рыбы. В частности, по Хабаровскому краю – 28 тысяч тонн. По лососевым видам на Амуре добыто 8 тысяч тонн из 16,5 тысяч запланированных. По итогам путины 2019 года, впервые за десять лет, улов на Амуре составил вполовину меньше, чем это прогнозировали ученые.

Есть ли уже прогнозы по вылову на 2020, какие в целом перспективы у рыбной отрасли региона и дождутся ли жители края доступную рыбу в этом году? Эти и другие вопросы обсудили с президентом ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края, Сергеем Михайловичем Рябченко, 2 марта в 10:00 на радио «Комсомольская правда - Хабаровск».

Сергей Рябченко, президент ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ