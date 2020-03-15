Поправки в Конституцию: выбор будущего
Прямой эфир 16 марта на частоте 88,3 FM
Геннадий Накушнов
22 апреля в России состоится голосование за поправки в Конституцию Российской Федерации. Сейчас по всей стране начинается подготовка к этому важному мероприятию. Проводить общероссийское голосование предстоит Центральной избирательной комиссии, региональным избиркомам, территориальным и участковым комиссиям. Также в подготовке активное принимают участие представители добровольческих движений.
О том, как проходит подготовка в Хабаровском крае, поговорили 16 марта в прямом эфире на «радио Комсомольская правда-Хабаровск» с председателем Избирательной комиссии Хабаровского края Геннадием Константиновичем Накушновым.
Геннадий Константинович Накушнов, председатель Избирательной комиссии Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ
Хабаровск эфир 16_03_2020.