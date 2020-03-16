Помощь людям как образ жизни

16 Март 2020 2020-03-18T05:52:18+03:00

Никита Яровенко 00:00 00:00

Волонтерство для некоторых людей это образ жизни. Волонтерами становятся граждане разных возрастов, разных национальностей и разных увлечении. Но всех их объединяет одно - желание творить добро и помогать людям, участвуя в социально значимых проектах и делая мир вокруг нас лучше. Вот и сейчас, перед днем общероссийского голосования по поправкам Конституции, которое состоится 22 апреля, добровольцы не остаются в стороне. Работа волонтеров начнется за две недели до голосования по поправкам в Конституцию РФ.

В чем заключается работа волонтёров конституции? Почему они решили принять участие в этом проекте? Об этом и не только поговорили 18 марта в прямом эфире на радо «Комсомольская правда-Хабаровск» с Никитой Яровенко, начальником Краевого волонтерского центра.

Никита Яровенко, начальник Краевого волонтерского центра.Фото: Сергей ПЯТКОВ