Хабаровские «аисты»: кто помогает будущим мамам и папам
Прямой эфир 18 марта на чистоте 88,3 FM
Юрий Бердаков
Скептики и материалисты утверждают, что чудес в мире не бывает. Но основная часть населения планеты рьяно доказывает, что существует, как минимум, одно – появление на свет новой жизни. Можно с трепетом рассказывать о сказочном влиянии природы, а можно в духе современности расставить все точки над i. Радио «Комсомольская правда – Хабаровск» предпочла второй вариант, поэтому в утреннем эфире главный врач Перинатального центра Юрий Николаевич Бердаков рассказал о том, как в Хабаровском крае оказывается поддержка будущим родителям, насколько сегодня доступно экстракорпоральное оплодотворение и как перинатальный центр участвует в выполнении проекта по увеличению демографии.
Юрий Николаевич Бердаков, главный врач Перинатального центра
Это Хабаровск 18_03_2020.