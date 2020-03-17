Хабаровские «аисты»: кто помогает будущим мамам и папам

17 Март 2020 2020-03-18T06:31:22+03:00

Юрий Бердаков 00:00 00:00

Скептики и материалисты утверждают, что чудес в мире не бывает. Но основная часть населения планеты рьяно доказывает, что существует, как минимум, одно – появление на свет новой жизни. Можно с трепетом рассказывать о сказочном влиянии природы, а можно в духе современности расставить все точки над i. Радио «Комсомольская правда – Хабаровск» предпочла второй вариант, поэтому в утреннем эфире главный врач Перинатального центра Юрий Николаевич Бердаков рассказал о том, как в Хабаровском крае оказывается поддержка будущим родителям, насколько сегодня доступно экстракорпоральное оплодотворение и как перинатальный центр участвует в выполнении проекта по увеличению демографии.

Юрий Николаевич Бердаков, главный врач Перинатального центра