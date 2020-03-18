Внутренний туризм как новый тренд

18 Март 2020 2020-03-19T06:08:07+03:00

Климент Тер-Антонян 00:00 00:00

Для наших соотечественников всегда представляла интерес культура и традиции других народов. Однако, в последнее время, жизнь в разных регионах нашей необъятной также вызывает у них немалый интерес. Поэтому в России внутренний туризм—направление быстро и активно развивающееся. Он выгоден отсутствием проблем с оформлением въездных документов, длительного периода акклиматизации, а также экономией времени и денег. О других преимуществах путешествий внутри страны, условиях пребывания туристов в разных регионах Дальнего Востока и групповых турах в эфире радио «Комсомольская правда – Хабаровск» рассказазал Климент Ваганович Тер-Антонян, ведущий эксперт отдела развития туризма комитета по туризму министерства культуры Хабаровского края.

Климент Ваганович Тер-Антонян, ведущий эксперт отдела развития туризма комитета по туризму министерства культуры Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ