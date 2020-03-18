2020-03-19T05:56:56+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

«Музыкальный четверг» на радио «Комсомольская правда – Хабаровск»

«Музыкальный четверг» на радио «Комсомольская правда – Хабаровск»«Музыкальный четверг» на радио «Комсомольская правда – Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 19 марта на 88,3 FM

Екатерина Белякова

00:00
00:00

Екатерина Белякова, участница проекта «Голос 8» на Первом, талантливая хабаровская певица и педагог вокала. 19 марта, в традиционный «Музыкальный четверг» она исполнила в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Хабаровск» две новые авторские песни и несколько хитов, уже проверенных временем.

Екатерина Белякова, участница проекта «Голос 8» на Первом, талантливая хабаровская певица и педагог вокала Фото: Сергей ПЯТКОВ

Екатерина Белякова, участница проекта «Голос 8» на Первом, талантливая хабаровская певица и педагог вокалаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 19_03_2020.

Скачать передачу [mp3, 49.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
«Горячая линия» по работе школ и детсадов работает в Хабаровске на время всплеска ОРВИ и гриппа
В Хабаровском крае продлят срок проведения всероссийских проверочных работ
В Гродековском музее в Хабаровске отменили экскурсии и мастер-классы
Антикоронавирусная кампания в Хабаровском крае не скажется на льготных лекарствах
Участники автопробега по пути с Сахалина в Москву заехали в Хабаровск
Новый родильный дом построят в Ульчском районе Хабаровского края
Магазинам в Еврейской автономии дефицит продуктов не грозит
Школьников в Хабаровском крае переведут на дистанционное обучение
Ученый из Хабаровска стал одним из победителей конкурса «Лидеры России»
Верующие Хабаровска принимают меры против коронавируса
Громадную свалку древесины на окраине Биробиджана разбирают на дрова
Школу и детский сад отремонтируют в Ульчском районе Хабаровского края
Пять улиц частично перекроют в Хабаровске после отопительного сезона
В Индустриальном районе Хабаровска расскажут, как узаконить перепланировку
В Комсомольске-на-Амуре 17 домов остались без холодной воды
Молодые семьи в Хабаровске проконсультируют по жилью 20 марта
Режим «Чрезвычайная ситуация» действует в девяти районах Хабаровского края