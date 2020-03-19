19 Март 2020 2020-03-19T06:31:46+03:00

ЖКХ 17_03_2020 00:00 00:00

«Какое это счастье — быть грамотным!» - сказал один из классиков ещё в 20 веке. Но сегодня важно соблюдать грамотность не только лингвистическую, но и правовую. Именно поэтому в Хабаровске работает уникальня организация – «Центр защиты прав граждан». Активисты центра бесплатно помогают социально незащищенным слоям населения бороться с произволом вышестоящих органов. Их девиз: «Защищаем справедливость — помогаем каждому». Кроме непосредственной помощи, сотрудники также предоставляют инструкции, касающиеся разных сфер жизни и помогающие гражданам не допускать повторения сложных и конфликтных ситуаций.

В этом году Центр отмечает свой первый юбилей, поэтому в рамках программы «ЖКХ: Жалобная книга Хабаровского края» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда – Хабаровск» председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Игорь Глухов и руководитель «Центра защиты прав граждан» Мария Ермилова подвели итоги работы за пять лет, рассказали о недавно запущенных проектах, о том, кто может обратиться за помощью, а также ответили на вопросы слушателей.