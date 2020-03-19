2020-03-19T06:31:46+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Защищаем справедливость — помогаем каждому

Защищаем справедливость — помогаем каждомуЗащищаем справедливость — помогаем каждомуФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 17 марта на 88,3 FM

ЖКХ 17_03_2020

00:00
00:00

«Какое это счастье — быть грамотным!» - сказал один из классиков ещё в 20 веке. Но сегодня важно соблюдать грамотность не только лингвистическую, но и правовую. Именно поэтому в Хабаровске работает уникальня организация – «Центр защиты прав граждан». Активисты центра бесплатно помогают социально незащищенным слоям населения бороться с произволом вышестоящих органов. Их девиз: «Защищаем справедливость — помогаем каждому». Кроме непосредственной помощи, сотрудники также предоставляют инструкции, касающиеся разных сфер жизни и помогающие гражданам не допускать повторения сложных и конфликтных ситуаций.

В этом году Центр отмечает свой первый юбилей, поэтому в рамках программы «ЖКХ: Жалобная книга Хабаровского края» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда – Хабаровск» председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Игорь Глухов и руководитель «Центра защиты прав граждан» Мария Ермилова подвели итоги работы за пять лет, рассказали о недавно запущенных проектах, о том, кто может обратиться за помощью, а также ответили на вопросы слушателей.

Игорь Глухов, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» и Мария Ермилова, руководитель «Центра защиты прав граждан» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Игорь Глухов, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» и Мария Ермилова, руководитель «Центра защиты прав граждан»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Скачать передачу [mp3, 40.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
«Горячая линия» по работе школ и детсадов работает в Хабаровске на время всплеска ОРВИ и гриппа
В Хабаровском крае продлят срок проведения всероссийских проверочных работ
В Гродековском музее в Хабаровске отменили экскурсии и мастер-классы
Антикоронавирусная кампания в Хабаровском крае не скажется на льготных лекарствах
Участники автопробега по пути с Сахалина в Москву заехали в Хабаровск
Новый родильный дом построят в Ульчском районе Хабаровского края
Магазинам в Еврейской автономии дефицит продуктов не грозит
Школьников в Хабаровском крае переведут на дистанционное обучение
Ученый из Хабаровска стал одним из победителей конкурса «Лидеры России»
Верующие Хабаровска принимают меры против коронавируса
Громадную свалку древесины на окраине Биробиджана разбирают на дрова
Школу и детский сад отремонтируют в Ульчском районе Хабаровского края
Пять улиц частично перекроют в Хабаровске после отопительного сезона
В Индустриальном районе Хабаровска расскажут, как узаконить перепланировку
В Комсомольске-на-Амуре 17 домов остались без холодной воды
Молодые семьи в Хабаровске проконсультируют по жилью 20 марта
Режим «Чрезвычайная ситуация» действует в девяти районах Хабаровского края