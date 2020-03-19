2020-03-20T06:09:52+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Нe такие как все

Нe такие как всеНe такие как всеФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 20 марта на 88,3 FM

Валентина Филипова

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21 марта — Международный день человека с синдромом Дауна. Впервые он был проведен в 2006 году по инициативе правлений Европейской и Всемирной ассоциаций «Даун-синдром» Но а с 2012 года отмечать этот день стали все государства и международные организации. День и месяц не случайны. Март выбран потому, что синдром Дауна представляет собой трисомию (март – третий месяц года) по 21 хромосоме (поэтому 21 марта).

В Преддверии этого дня в гостях на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» в прямом эфире Валентина Васильевна Филипова, Доцент кафедры педиатрии и неонатологии института повышения квалификации. Врач генетик. Главный внештатный специалист по медицинской генетике МЗ ХК, к.м.н.

Валентина Васильевна Филипова, Доцент кафедры педиатрии и неонатологии института повышения квалификации. Врач генетик. Главный внештатный специалист по медицинской генетике МЗ ХК, к.м.н. Фото: Сергей ПЯТКОВ

Валентина Васильевна Филипова, Доцент кафедры педиатрии и неонатологии института повышения квалификации. Врач генетик. Главный внештатный специалист по медицинской генетике МЗ ХК, к.м.н.Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 20_03_2020.

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