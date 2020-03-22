2020-03-23T05:43:06+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Доброе утро, понедельник!

Доброе утро, понедельник!Доброе утро, понедельник!Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 23 марта на 88,3 FM

Это Хабаровск 09-00 - 10-00 от 23_03_2020

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Сегодня утром с нами поделился своим опытом преподавания и новыми техниками бразильского джиу-джитсу обладатель черного пояса и чемпион Европы Эдуардо Эрнандес, а вместе с шеф-тренером Хабаровского филиала школы Лудус Альянс Россия и руководителем школы единоборств «Витязь» Романом Глинским обсудили состояние и развитие «искусства мягкости» в крае.

Эдуардо Эрнандес, обладатель черного пояса и чемпион Европы, и Глинский Роман Геннадиевич, руководитель клуба единоборств Витязь, шеф тренер Хабаровского филиала Лудус Альянс Россия Фото: Сергей ПЯТКОВ

Эдуардо Эрнандес, обладатель черного пояса и чемпион Европы, и Глинский Роман Геннадиевич, руководитель клуба единоборств Витязь, шеф тренер Хабаровского филиала Лудус Альянс РоссияФото: Сергей ПЯТКОВ

Эдуардо Эрнандес, обладатель черного пояса и чемпион Европы, и Глинский Роман Геннадиевич, руководитель клуба единоборств Витязь, шеф тренер Хабаровского филиала Лудус Альянс Россия Фото: Сергей ПЯТКОВ

Эдуардо Эрнандес, обладатель черного пояса и чемпион Европы, и Глинский Роман Геннадиевич, руководитель клуба единоборств Витязь, шеф тренер Хабаровского филиала Лудус Альянс РоссияФото: Сергей ПЯТКОВ

И, конечно, мы не могли обойти стороной вопрос здоровья, тем более , что он является одним из главных на данный момент, поэтому в студии «Комсомольская правда - Хабаровск» начальник отдела по расследованию преступлений коррупционной направленности следственной части следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю Александр Поздяйкин расскажет, как не оказаться обманутым, обращаясь за медицинской помощью.

Александр Поздяйкин, начальник отдела по расследованию преступлений коррупционной направленности следственной части следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю Фото: Сергей ПЯТКОВ

Александр Поздяйкин, начальник отдела по расследованию преступлений коррупционной направленности следственной части следственного управления УМВД России по Хабаровскому краюФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 23_03_2020.

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