2020-03-31T11:48:12+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

культуранадом напоила «Черничным вино»

культуранадом напоила «Черничным вино»культуранадом напоила «Черничным вино»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 31 апреля на 88,3 FM

Черничное вино

00:00
00:00

Скоро безопасно будет только читать книгу. Все прочие встречи с искусством сейчас ограничены. Такое положение дел не устраивает радио «Комсомольская правда — Хабаровск», поэтому для вас в рамках проекта #культуранадом очень нежный дуэт с необычным названием «Чәрничноә Vino» исполнил свои песни «Белка в колесе», «Малосемейка», «Коммуналка» и рассказал, как девушки пришли к созданию дуэта и на каких площадках можно послушать их песни.

«Чәрничноә Vino» Фото: Сергей ПЯТКОВ

«Чәрничноә Vino»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 31_03_2020.

Скачать передачу [mp3, 24.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Пьяный водитель без прав снес электроопоры в Биробиджане
На пассажира составили протокол сразу по прилету в Хабаровск
Жителей Хабаровского края упрекнули в поджоге лесов
Родителей школьников в ЕАО предостерегают от опасности на льду
За героиновую руку осудили пассажирку поезда в Хабаровском крае
Хабаровчане изменили рацион из-за коронавируса
В Хабаровском крае разыскивают пропавшего Вячеслава Родионова
Девятый случай заражения коронавирусом подтвердился в Хабаровском крае
В Комсомольске отремонтируют 21 километр дорог
Часть детских садов в Хабаровске работала, несмотря на угрозу распространения коронавируса
Из коллекторов выбили деньги в Хабаровске
Коронавирус не остановил отлов бродячих псов в Хабаровске
Жителей Хабаровского края предупреждают об ответственности за фейки
Из-за коронавируса в следственных изоляторах Хабаровского края запретили свидания
Конкурс чтецов проведут дистанционно в Хабаровском крае
Карантин объявили в Октябрьском районе Еврейской автономии
Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на 1 апреля 2020 года
Иномарка врезалась в автоцистерну в Хабаровске
Подснежники украсили весенний лес в Хабаровском крае
Нерабочая неделя в Хабаровске: налоговые инспекции не принимают посетителей
За границей Хабаровского края и ЕАО на территории Китая на 31 марта двое зараженных коронавирусом
Обстановка в Хабаровском крае 1 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон