культуранадом: любви вся музыка достойна

2 Апр 2020 2020-04-02T08:44:20+03:00

Филармония 00:00 00:00

Кабы не было беды, а все время карантин. Самый популярный запрос в интернете – «как не сойти с ума в изоляции». Радио «Комсомольская правда — Хабаровск» знает ответ, и каждое утро несет #культурунадом. Сегодня к нашему постоянному хэштегу добавился #классиканадом, чему поспособствовали солисты Хабаровской краевой филармонии Максим Лисиин (баритон) и Василий Захаров (концетмейстер), исполнившие арии «Тост Орловского» «Фигаро» и «Евгений Онегин».

Имя «золотого голоса России» знают все, но у нас свои звезды и золотым (или даже платиновым) голосом Хабаровска мы можем назвать Максима. С такими данными ему открыты все дороги, но выбор молодого дальневосточника пал именно на нашу филармонию.

Для всех любителей классики наш подкаст #Культуранадом

Солисты Хабаровской краевой филармонии, Максим Лисиин (баритон) и Василий Захаров (концетмейстер)Фото: Сергей ПЯТКОВ