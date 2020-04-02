Опять пятница

2 Апр 2020 2020-04-03T07:57:12+03:00

Это Хабаровск от 03_04_2020 00:00 00:00

Не опять, а снова! Все ждут пятницу с нетерпением, а с радио «Комсомольская правда — Хабаровск» это день станет еще лучше.

Наступило время, когда родители начнут заставлять своих детей сидеть за компьютером. Причиной тому – дистанционное обучение. Большинство школ в Хабаровском крае уже готовы к проведению занятий удалённо. Насколько удобна такая форма преподавания и зачем нужны консультации для родителей, этим утром рассказала проректор по стратегическому развитию системы общего образования Хабаровского краевого института развития образования Жанна Кузнецова.

Жанна Кузнецова, проректор по стратегическому развитию системы общего образования Хабаровского краевого института развития образованияФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 03_04_2020.

И если организовать учебный процесс дистанционно возможно, то перенести «в онлайн» праздники и вечеринки проблематично. Как справляются со сложившейся ситуацией event-агенства и как они нашли вакцину от коронавируса раньше медиков,в студии «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал директор event-агенства «IDEA» Арсений Морозов.

Арсений Морозов, ректор event-агенства «IDEA»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Сегодняшний час #культурынадом можно описать стихами «Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Не столь различны меж собой». В студии в прямом смысле спелись две родственные души – солист Хабаровского краевого музыкального театра Егор Малков и наш ведущий Эдуард Грищук. О том, как театр переживает времена пандемии и как организуются премьеры, слушайте в нашем подкасте.