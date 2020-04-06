Музыка вечна. Музыка не может умереть

6 Апр 2020 2020-04-06T09:27:11+03:00

Культура на дом от 06_04_2020 00:00 00:00

Этим утром #культуранадом не просто организовала доставку музыки на дом, но и позволила проникнуться армянской культурой. Армяне относятся к числу не только самых красивых народов на планете, но и самых голосистых. Это доказывает солист мужского музыкального квартета «Триумф», депутат Хабаровской городской Думы Тарон Григорян. Он исполнил песню «Ov Sirun, Sirun» и арию Калафа из оперы «Турандот», а также рассказал, как знание армянского языка помогает ему на сцене.

Тарон Григорян, солист мужского музыкального квартета «Триумф», депутат Хабаровской городской ДумыФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 06_04_2020.

«Никаких больше вечеринок» – не только описывающая нынешнюю обстановку фраза, но и песня, с которой начался «домашний концерт» этих музыкантовв рамках нашего проекта. Во второй части часа участница шоу «Песни», артист лейбла GIACOMOVILLE MUSIC VITA и участник группы «Вишневый коктейль» рассказали, как музыканты проводят будни во время карантина и исполнили «Dance monkey», «Отпусти меня» и «Стирай границы».