2020-04-07T10:30:51+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

#культуранадом: от балалайки до гитары

#культуранадом: от балалайки до гитары#культуранадом: от балалайки до гитарыФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 07 апреля на частоте 88,3 FM

Культура на дом от 07_04_2020

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Происходящее в мире пугает, но при этом все равно является только жизненным этапом общества. Пережить трудные времена возможно с искусством, поэтому каждое утро в рамках проекта #культуранадом к нам приходят известные артисты Хабаровска, чтобы вы оставались дома.

Балалайку часто называют исконно русским музыкальным инструментом, но сегодня она не теряет своей популярности. В первый, но точно не в последний раз в эфире радио «Комсомольска правда – Хабаровск» звучали народные инструменты. Со своей трехструнной спутницей нас посетил солист оркестра русских народных инструментов Хабаровской краевой филармонии Дмитрий Ефимов, который исполнил не только народные композиции, но и классические, и даже современные. Хабаровск вновь поражает своими талантами.

Дмитрий Ефимов (балалайка) солист оркестра русских народных инструментов Хабаровской краевой филармонии Фото: Сергей ПЯТКОВ

Дмитрий Ефимов (балалайка) солист оркестра русских народных инструментов Хабаровской краевой филармонииФото: Сергей ПЯТКОВ

Во второй части программы юная солистка группы «Hands Up» Ольга Попова и соло-гитарист Стас исполняли уютные и добрые песни «Вахтёрам» и «Песня простая», чем скрасили такое пасмурное утро. Как это было, слушайте в нашем подкасте.

Ольга Попова, солистка группы «Hands Up» и Стас соло-гитарист Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Попова, солистка группы «Hands Up» и Стас соло-гитаристФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 07_04_2020.

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