2020-04-09T05:41:33+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКАгапи ПЕТРОСЯН

Давайте обсудим

Давайте обсудимДавайте обсудимФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 07 апреля на частоте 88,3 FM

Это Хабаровск от 07_04_2020

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День голосования, касающегося поправок в Конституции, пененсли на неопределеный срок, но волнение не перестает нарастать. И все чаще интернет пестрит заголовками «Коммунисты вышли из строя». Какие поправки члены партии КПРФ считают значимыми и почему их предложения по изменению Конституции отклонили,рассказал первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФ Петр Перевезенцев.

Петр Перезвенцев, первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФ Фото: Сергей ПЯТКОВ

Петр Перезвенцев, первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 07_04_2020.

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