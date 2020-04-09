9 Апр 2020 2020-04-09T07:07:23+03:00

Александр Ковалев 00:00 00:00

9 апреля на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» состоялся беспрецедентный прямой эфир. Настоящий, большой концерт для слушателей «Комсомолки» дал, без преувеличения, легенда местной (и не только) сцены, знеменитый автор и исполнитель Александр Александрович Ковалев. «Хабаровск мой», «Центральные пельмени», песни на стихи Сергея Есенина, композиции, написанные Ковалевым специально для Михаила Шуфутинского и Михаила Круга, и другие потрясающие и обожаемые жителями нашего региона произведения прозвучали в исполнении Александра Александровича на волне 88,3 FM. Помогал ему воплощать музыкальное таинство в жизнь, не менее известный аккордеонист, Виктор Стеценко.

Александр Ковалев, автор и исполнительФото: Сергей ПЯТКОВ

Виктор Стеценко, аккордионистФото: Сергей ПЯТКОВ

Александр Ковалев - Live на радио «Комсомольская правда - Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Как это было - слушайте в нашем подкасте.