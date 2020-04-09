Александр Ковалев - Live на радио «Комсомольская правда - Хабаровск»
Прямой эфир 9 апреля на частоте 88,3 FM
Александр Ковалев
9 апреля на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» состоялся беспрецедентный прямой эфир. Настоящий, большой концерт для слушателей «Комсомолки» дал, без преувеличения, легенда местной (и не только) сцены, знеменитый автор и исполнитель Александр Александрович Ковалев. «Хабаровск мой», «Центральные пельмени», песни на стихи Сергея Есенина, композиции, написанные Ковалевым специально для Михаила Шуфутинского и Михаила Круга, и другие потрясающие и обожаемые жителями нашего региона произведения прозвучали в исполнении Александра Александровича на волне 88,3 FM. Помогал ему воплощать музыкальное таинство в жизнь, не менее известный аккордеонист, Виктор Стеценко.
Александр Ковалев, автор и исполнительФото: Сергей ПЯТКОВ
Виктор Стеценко, аккордионистФото: Сергей ПЯТКОВ
Александр Ковалев - Live на радио «Комсомольская правда - Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ
Как это было - слушайте в нашем подкасте.
Александр Ковалев - Live на радио Комсомольская правда - Хабаровск.