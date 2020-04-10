«Надежды маленький оркестрик под управлением любви»

10 Апр 2020 2020-04-10T06:44:57+03:00

Культура на дом от 10_04_2020 00:00 00:00

У ситуации с карантином есть и хорошие коннотации – благодаря введенному режиму самоизоляции наши ведущие могут почувствовать себя ведущими больших музыкальных премий, а вы – услышать современные или классические композиции в прекрасном исполнении. Ведь каждый день в рамках проекта #культуранадом в студии радио «Комсомольская правда – Хабаровск» появляются известные артисты города, чтобы вы могли взаимодействовать с культурой, не выходя из дома.

На этот раз играли и пели для вас участники проекта «Отражение», лауреаты премии губернатора Хабаровского края в области литературы и искусства Виктор Стеценко (аккордеон), Елена Кретова (вокал) и Юлия Николаева (скрипка). Они исполнили композиции Астора Пьяццолла, Булата Окуджавы, Леонида Утесова, песни на стихи Марины Цветаевой и рассказали, чем занимаются музыканты на самоизоляции.

Виктор Стеценко (аккордеон)Фото: Сергей ПЯТКОВ

Елена Кретова (вокал)Фото: Сергей ПЯТКОВ

Юлия Николаева (скрипка)Фото: Сергей ПЯТКОВ