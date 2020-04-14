На улице был вторник...

14 Апр 2020 2020-04-14T04:41:33+03:00

Это Хабаровск от 14_04_2020 00:00 00:00

Каждое утро — это время начать жизнь снова, а сделать это лучше всего с радио "Комсомольская правда - Хабаровск".

В связи с эпидемиологической обстановкой терпят убытки не только индивидуальные предприниматели. Государство старается поддержать своих граждан, и теперь более 7,5 тысяч жителей Хабаровского края получат единовременную помощь. Кому положены выплаты и куда за ними обратиться, в утреннем эфире рассказала заместитель начальника управления социальной поддержки населения – начальник отдела по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов Министерства социальной защиты населения Хабаровского края Ирина Рощина.

Ирина Рощина, заместитель начальника управления социальной поддержки населения – начальник отдела по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов Министерства социальной защиты населения Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Многие думают, что больше всего в сложившейся ситуации повезло школьникам: им продлили одни каникулы и раньше положенного начнут вторые. Но при этом, девятые и одиннадцатые классы рискуют не сдать экзамены,что не может являться положительной стороной. О том, чем грозит школьникам ранний уход на отдых и как будут проводиться экзамены, поговорили с заместителем начальника отдела общего образования Министерства образования и науки Хабаровского края Светланой Свириденко.

Светлана Свириденко, заместитель начальника отдела общего образования Министерства образования и науки Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ