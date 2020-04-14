2020-04-14T05:00:36+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКАгапи ПЕТРОСЯН

Джаз из сердца, джаз из народа

Джаз из сердца, джаз из народаДжаз из сердца, джаз из народаФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 14 апреля на частоте 88,3 FM

Культура на дом от 14_04_2020

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Лучше поварского дела только хороший джаз. И радио «Комсомольская правда – Хабаровск», как всегда, готова дать вам все самое лучшее. Этим утром в рамках проекта #культуранадом участники “Джаз-квартета 7/09" Наталья Носова (вокал), Олег Першин (контрабас), Светлана Лысенко (рояль) и Игорь Лаптев (барабаны) играли «музыку для избранных». Как и полагается, душой и сердцем они исполнили песни «Проснись и пой», «All for you», «Lullaby of Birdland» и даже колыбельную медведицы из мультфильма «Умка».

Участники “Джаз-квартета 7/09" Наталья Носова (вокал), Олег Першин (контрабас), Светлана Лысенко (рояль) и Игорь Лаптев (барабаны) Фото: Сергей ПЯТКОВ

Участники “Джаз-квартета 7/09" Наталья Носова (вокал), Олег Першин (контрабас), Светлана Лысенко (рояль) и Игорь Лаптев (барабаны)Фото: Сергей ПЯТКОВ

Участники “Джаз-квартета 7/09" Наталья Носова (вокал), Олег Першин (контрабас) Фото: Сергей ПЯТКОВ

Участники “Джаз-квартета 7/09" Наталья Носова (вокал), Олег Першин (контрабас)Фото: Сергей ПЯТКОВ

Говорят, кто не любит джаз, не умеет наслаждаться жизнью. А в каждом из нас живет хотя бы частичка гедониста, поэтому слушайте любимые всеми песни в интересной интерпретации в нашем подкасте.

Это Хабаровск 14_04_2020.

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