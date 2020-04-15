2020-04-15T05:28:24+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКАгапи ПЕТРОСЯН

Среда пришла

Среда пришлаСреда пришлаФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 15 апреля на частоте 88,3 FM

Это Хабаровск от 15_04_2020

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Лучший день недели – среда. Он равноудален и от надежд, и от разочарований. Ожидание выходных становится гораздо легче в компании радио «Комсомольская правда – Хабаровск».

С середины марта сотни музеев и театров в нашей стране либо добровольно, либо по распоряжению властей закрылись на время эпидемии коронавируса. Подобной ситуации в истории современной России еще не было. Зато нынешняя экстремальная обстановка выявила фундаментальное значение культуры. Какие изменения ждут Хабаровский край в области культуры и с какими проблемами сталкиваются деятели искусства сегодня, рассказала заместитель министра культуры Хабаровского края Ирина Купченко.

Ирина Купченко, заместитель министра культуры Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ирина Купченко, заместитель министра культуры Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Первые лесные пожары зарегистрированы на территориях двух лесничеств Хабаровского края, в связи с чем в регионе открыт пожароопасный сезон. Почти две трети возгораний происходит по вине населения, поэтому уже запрещено жечь траву и мусор на дачных участках. Но этих мер мало, и в крае введен особый пожароопасный режим. Чем вызвана необходимость введения такого режима и какую роль в предотвращении и тушении пожаров играют жители края, обсудили этим утром с начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району г. Хабаровска Игорем Савченко.

Игорь Савченко. начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району г. Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Игорь Савченко. начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району г. ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

С распространением режима самоизоляции на удаленную работу перешли не только работники многих предприятий, но и мошенники. В последнее время широкую популярность получили смс-рассылки или электронные письма с сообщениями о выигрыше. Нередки и случаи мошенничеств, связанных с деятельностью Интернет-магазинов. Как не попасться на уловки преступников и куда обратиться, если это все-таки случилось, в эфире рассказал помощник прокурора Центрального района Владислав Яковлев.

Владислав Яковлев, помощник прокурора Центрального района Фото: Сергей ПЯТКОВ

Владислав Яковлев, помощник прокурора Центрального районаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 15_04_2020.

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