День страсти

15 Апр 2020 2020-04-15T05:40:12+03:00

Культура на дом от 15_04_2020 00:00 00:00

В стране бушует пандемия, скачет доллар, горят леса, но несмотря на все трудности, у нас остается нечто общее – и это культура. Точнее #культуранадом.

Этим утром в студии радио «Комсомольская правда – Хабаровск» была любовь, страсть, семейные драмы и все это в исполнении аккордеона солиста и заместителя генерального директора по творческому развитию Хабаровской краевой филармонии Александра Веретенникова. «Мелодию танго можно сочинить одним пальцем, но обязательно с душой». Самое искреннее исполнение «музыки силы и нервов» слушайте в нашем подкасте.

Александр Веретенников, солист и заместитель генерального директора по творческому развитию Хабаровской краевой филармонииФото: Сергей ПЯТКОВ