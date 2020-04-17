2020-04-17T09:16:52+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКАгапи ПЕТРОСЯН

Кони Буденого - рок против коронавируса!

Кони Буденого - рок против коронавируса!Кони Буденого - рок против коронавируса!Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 17 апреля на частоте 88,3 FM

Культура на дом от 17_04_2020

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Спасаться от инфекции путем самоизоляции, конечно, хороший вариант, но радио «Комсомольская правда – Хабаровск» решило, что лучшая защита – это нападение, и этим утром мы вдарили роком по коронавирусу. А вели этот нелегкий бой мы вместе с лидером группы «Кони Будённого» Алексеем Филатовым. Как известно, будённовская лошадь одна из самых сильных, а наши кони еще и использовали запрещенные приемы (на войне как на войне) в виде песен «Весна», «Недолюбили» и «Песни без слов». Так что у вируса нет шансов! И все это в рамках максимально «громких» проектов «Комсомолки» - #рокпротивкоронавируса и #культуранадом!

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