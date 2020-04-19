Доброе утро, понедельник!

19 Апр 2020 2020-04-20T11:26:25+03:00

Это Хабаровск от 20_04_2020 00:00 00:00

Том, герой повести Марка Твена, всегда чувствовал себя несчастным в понедельник утром. Нашим слушателям, в отличие от него, повезло больше: ведь у них есть радио «Комсомольская правда — Хабаровск», которое скрасит любое утро.

Одной из самых незащищенных категорий граждан в условиях пандемии являются пенсионеры. И теперь работающие россияне старше 65 лет смогут получить еще один электронный больничный на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции, аналогичный действующему с 6 по 19 апреля. Нужно ли работникам снова подавать документы и как работодатель должен предоставить документы о таких сотрудниках, рассказали этим утром управляющий Хабаровским региональным отделением Фонда социального страхования Андрей Деркач.

Андрей Деркач, управляющий Хабаровским региональным отделением Фонда социального страхованияФото: Сергей ПЯТКОВ

Переход на дистанционное обучение вызвал немало проблем. Школьники и студенты жалуются, что объем работы увеличился многократно, даже не подозревая, что педагогам приходится не легче. Теперь к работе подключаются и студенты педвузов, которые в рамках проекта «Волонтёры просвещения» помогают учителям освоится в новой системе дистанционного обучения. О том, чем могут помочь студенты преподавателям и какие планы у организаторов проекта, поговорили с заместителем директора по учебной работе Ларисой Соболь и заведующей лабораторией "Начальное образование" Хабаровского педагогического колледжа имени Героя Советского Союза Д. Л. Калараша Ириной Кальницкой.

Лариса Соболь, заместитель директора по учебной работеФото: Сергей ПЯТКОВ

Ирина Кальницкая, заведующая лабораторией "Начальное образование" Хабаровского педагогического колледжа имени Д. Л. КаларашаФото: Сергей ПЯТКОВ

Культура, говорит один японский педагог, это то, что остается, когда все остальное забыто. Культура пережила войны, революции и пандемию тоже переживет. А чтобы сделать это было проще, мы запустили проект #культуранадом, в рамках которого этим утром выступали будут участники группы «Клим Ворошилов» Владислав Туезов (гитара,вокал), Сергей Белов (соло-гитара) и Сергей Захаров (ударные). Под предводительством искусного военачальника идем в бой против вируса.

группа «Клим Ворошилов»Фото: Сергей ПЯТКОВ