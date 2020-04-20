2020-04-21T04:27:30+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКАгапи ПЕТРОСЯН

На улице был вторник...

На улице был вторник...На улице был вторник...Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 21 апреля на частоте 88,3 FM

Это Хабаровск от 21_04_2020

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Начало дня считается наиболее продуктивной частью суток, когда можно на свежую голову решать многие сложные вопросы. А разобраться в непростых темах, как всегда, поможет радио «Комсомольская правда — Хабаровск».

В связи c объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса все международные границы закрылись, но у многих были запланированы поездки и даже куплены билеты. Руководители туроператоров выражают надежду, что сезон на популярных курортах обязательно состоится. Когда ожидать возобновления международного сообщения и как прошла эвакуация дальневосточников из-за рубежа, рассказал этим утром начальник управления организации перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Владимир Березовский.

Владимир Березовский, начальник управления организации перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Владимир Березовский, начальник управления организации перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Если вам кажется, что из-за событий последних недель на рынке труда воцарилось затишье, это не совсем так. Количество вакансий в марте, несмотря на введенный в России режим самоизоляции, выросло по сравнению с мартом прошлого года. Как изменился процесс подбора сотрудников и как правильно составить резюме, рассказала HR-специалист по поиску персонала Валентина Оксюта.

Валентина Оксюта, HR-специалист по поиску персонала Фото: Сергей ПЯТКОВ

Валентина Оксюта, HR-специалист по поиску персоналаФото: Сергей ПЯТКОВ

Несмотря на сложившиеся трудности, время показывает, что все не настолько плохо и Правительство старается помочь своим гражданам. И уже были введены поддержка и льготы предпринимателям. О том, что такое налоговые каникулы и кому предоставляется отсрочка, поговорили с заместителем начальника Налоговой инспекции по Центральному району города Хабаровска Натальей Зубковой.

Наталья Зубкова, заместитель начальника Налоговой инспекции по Центральному району города Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Наталья Зубкова, заместитель начальника Налоговой инспекции по Центральному району города ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 21_04_2020.

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