Веселись, кому говорят!

22 Апр 2020 2020-04-22T07:50:56+03:00

Это Хабаровск от 22_04_2020 00:00 00:00

Но не один, а вместе с нами. День рождения, как персональный Новый год – можно подводить итоги и строить планы. Кто-то считает, что отмечать день рождения бессмысленно, ведь этот праздник не является заслугой «новорожденного». Кто-то, но не радио «Комсомольская правда — Хабаровск». Поэтому все три часа мы с радостью принимали поздравления. А провели юбилейный эфир Надежда Выходцева и человек, перерезавший ленточку первой программы, поэт-юморист, автор блога «От мата до Кондрата» Алексей Кондратьев.

Противостояние бизнеса и коронавируса продолжается. Предприниматели все больше озабочены вопросом, как удержаться на плаву в «вирусных» реалиях. Президент России Владимир Путин пообещал налоговые и кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса. С какими проблемами столкнулись предприниматели и как край оказывает им поддержку, рассказала Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Ирина Зикунова.

Ирина Зикунова, председатель Законодательной Думы Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Так интересно наш день рождения совпал с юбилеем Вождя мирового пролетариата. Традиционно члены партии КПРФ каждый год отмечали день рождения «прародителя», но в этот раз коронавирус нарушил их планы. Состоится ли празднование в этом году и как политика Владимира Ильича может помочь решить современные проблемы, рассказал первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФ Петр Перевезенцев.

Петр Перевезенцев, первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФФото: Сергей ПЯТКОВ

Но коронавирус внес свои коррективы не только в празднование дня рождения Ленина. Наш город практически парализован — большинство предприятий не работают, парки и скверы закрыты. О том, как Хабаровск переживает пандемию, поговорили с мэром нашего города Сергеем Кравчуком.

Сергей Кравчук, мэр ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Эфир у нас особенный, поэтому и #культуранадом была непростая. Театр — сильнейшее оружие, и на этот раз именно им мы решили поразить вирус. В студии «комсомолки» пели артисты Хабаровского краевого музыкального театра, заслуженный артист Российской Федерации Денис Желтоухов и народная артистка России Татьяна Маслакова.

Артисты Хабаровского краевого музыкального театра, заслуженный артист Российской Федерации Денис Желтоухов и народная артистка России Татьяна МаслаковаФото: Сергей ПЯТКОВ

В этот день звучало много приятных слов, посвященных не только радиостанции, но и вам. Спасибо, что слушаете 88,3 FM.