2020-04-22T06:22:22+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКАгапи ПЕТРОСЯН

Вакцина бизнесу

Вакцина бизнесуВакцина бизнесуФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 22 апреля на 88,3 FM

Ирина Зикунова

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22 апреля 2019 года в эфир вышла первая программа радио «Комсомольская правда — Хабаровск». И на наш день рождения мы приглашали всех, кто целый год шел с нами нога в ногу. Одним из таких людей является Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Ирина Зикунова. Каждый раз она посвящает нас и вас в самые важные вопросы края, и этот день не стал исключением.

Противостояние бизнеса и коронавируса продолжается. Предприниматели все больше озабочены вопросом, как удержаться на плаву в «вирусных» реалиях. Президент России Владимир Путин пообещал налоговые и кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса. С какими проблемами столкнулись предприниматели и как край оказывает им поддержку, Ирина Валериевна рассказала в прямом эфире. Также она поздравила сотрудников и слушателей радиостанции с первым общим праздником.

Ирина Зикунова, председатель Законодательной Думы Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ирина Зикунова, председатель Законодательной Думы Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 22_04_2020.

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