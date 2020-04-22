В один день с Лениным!

22 Апр 2020 2020-04-22T06:54:42+03:00

Петр Перевезенцев 00:00 00:00

22 апреля 1870 года родился Владимир Ленин, а 22 апреля 2019 года было организовано радио «Комсомольская правда — Хабаровск». Совпадение? Решайте сами. Но пройти мимо такого двойного события мы не могли, поэтому этим утром с первым секретарем Хабаровского краевого комитета КПРФ Петром Перевезенцевым обсудили применение политики Вождя мирового пролетариата в современной России и вспомнили самые важные атрибуты октябрят.

Петр Перевезенцев, первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФ ПетрФото: Сергей ПЯТКОВ