2020-04-22T06:54:42+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКАгапи ПЕТРОСЯН

В один день с Лениным!

«Комсомолка» и октябрёнок в одном эфире«Комсомолка» и октябрёнок в одном эфиреФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 22 апреля на 88,3 FM

Петр Перевезенцев

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22 апреля 1870 года родился Владимир Ленин, а 22 апреля 2019 года было организовано радио «Комсомольская правда — Хабаровск». Совпадение? Решайте сами. Но пройти мимо такого двойного события мы не могли, поэтому этим утром с первым секретарем Хабаровского краевого комитета КПРФ Петром Перевезенцевым обсудили применение политики Вождя мирового пролетариата в современной России и вспомнили самые важные атрибуты октябрят.

Петр Перевезенцев, первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФ Петр Фото: Сергей ПЯТКОВ

Петр Перевезенцев, первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФ ПетрФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 22_04_2020.

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