Лучшим жителям лучшего города

22 Апр 2020 2020-04-22T07:04:21+03:00

Сергей Кравчук 00:00 00:00

22 апреля «Комсомольская правда — Хабаровск» отметила свой первый день рождения. Но такая важная дата пришлась на период распространения пандемии, поэтому отметить с размахом не получилось. Но мы рады, что в этот день с нами был человек, который пристально следит за всем происходящим в городе. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук рассказал, зачем он просыпается в пять утра и кто вызывает у него улыбку. Кроме того, он выразил благодарность радиостанции и сказал много приятных слов. Но все они не только сотрудникам «Комсомольской правды», но и слушателям. Ведь без вас не было бы ни одного эфира.

Сергей Кравчук, мэр ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 22_04_2020.

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