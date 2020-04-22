2020-04-22T07:04:21+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКАгапи ПЕТРОСЯН

Лучшим жителям лучшего города

Лучшим жителям лучшего городаЛучшим жителям лучшего городаФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 22 апреля на 88,3 FM

Сергей Кравчук

00:00
00:00

22 апреля «Комсомольская правда — Хабаровск» отметила свой первый день рождения. Но такая важная дата пришлась на период распространения пандемии, поэтому отметить с размахом не получилось. Но мы рады, что в этот день с нами был человек, который пристально следит за всем происходящим в городе. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук рассказал, зачем он просыпается в пять утра и кто вызывает у него улыбку. Кроме того, он выразил благодарность радиостанции и сказал много приятных слов. Но все они не только сотрудникам «Комсомольской правды», но и слушателям. Ведь без вас не было бы ни одного эфира.

Сергей Кравчук, мэр Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Сергей Кравчук, мэр ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 22_04_2020.

Спасибо, что слушаете 88, 3 FM.

Скачать передачу [mp3, 21.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24