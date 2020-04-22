Вспомнить все

22 Апр 2020 2020-04-22T07:25:33+03:00

Алексей Кондратьев 00:00 00:00

С первого эфира хабаровской «Комсомольской правды» прошел целый год. Нет, всего год. Но уже сделано было немало, а дальше — больше! И в такие праздники нельзя забывать о тех, кто был с тобой с первых дней. Вспомнили, как все начиналось и строили планы на будущее с другом радиостанции, человеком, перерезавшим ленточку первого эфира, поэтом-юмористом, автором блога «От мата до Кондрата» Алексеем Кондратьевым. И мы точно знаем, что слова, сказанные от всей души, запоминаются надолго, а пожелания обязательно сбываются.

Алексей Кондратьев, поэт-юморист, авторо блога «От мата до Кондрата»Фото: Сергей ПЯТКОВ