2020-04-22T07:25:33+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКАгапи ПЕТРОСЯН

Вспомнить все

Вспомнить всеВспомнить всеФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 22 апреля на 88,3 FM

Алексей Кондратьев

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С первого эфира хабаровской «Комсомольской правды» прошел целый год. Нет, всего год. Но уже сделано было немало, а дальше — больше! И в такие праздники нельзя забывать о тех, кто был с тобой с первых дней. Вспомнили, как все начиналось и строили планы на будущее с другом радиостанции, человеком, перерезавшим ленточку первого эфира, поэтом-юмористом, автором блога «От мата до Кондрата» Алексеем Кондратьевым. И мы точно знаем, что слова, сказанные от всей души, запоминаются надолго, а пожелания обязательно сбываются.

Алексей Кондратьев, поэт-юморист, авторо блога «От мата до Кондрата» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Алексей Кондратьев, поэт-юморист, авторо блога «От мата до Кондрата»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 22_04_2020.

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