Дальневосточный гектар: все прелести своего дела

23 Апр 2020 2020-04-23T04:55:38+03:00

Это Хабаровск от 23_04_2020 00:00 00:00

С 2018 года действует программа «Дальневосточный гектар», которая позволяет каждому реализовать проект своей мечты. Группа энтузиастов в Хабаровском крае оформила в пользование почти полсотни гектаров и организовала «Дальневосточную слободу». Владельцы гордятся тем, что слобода дает возможности не только для развития, но и для отдыха. И за два года кооператоры уже наладили производство и продажу собственной продукции. Большинство городских жителей не представляют, что можно сделать с таким количеством земли, но у гектарщиков есть свои планы. Обо всех прелестях владения гектаром этим утром рассказал участник кооперации «Дальневосточная слобода» Константин Малков

Константин Малков, участник кооперации «Дальневосточная слобода»Фото: Сергей ПЯТКОВ