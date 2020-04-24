Важные темы в конце недели

24 Апр 2020 2020-04-24T04:45:07+03:00

Это Хабаровск от 24_04_2020 00:00 00:00

И запах приближающихся выходных не может не радовать. А чтобы последний рабочий день пролетел совсем незаметно, включайте радио «Комсомольская правда — Хабаровск».

В Хабаровском крае, как и по всей России, пенсионеры стараются не выходить из дома, поддерживая режим самоизоляции. Со всех телеэкранов людей призывают помогать старшим родственникам, но есть и те, кому помочь никто не может. Им, рискуя своим здоровьем, развозят продукты, лекарства и предметы первой необходимости волонтеры. Как организована работа добровольцев, рассказал начальник Краевого волонтерского центра Никита Яровенко.

Никита Яровенко, начальник Краевого волонтерского центраФото: Сергей ПЯТКОВ

Программа «Дальневосточный гектар» предполагает максимальную свободу самореализации граждан. Вести на огромном участке можно любую деятельность, разрешенную законодательством. Идеи у гектарщиков самые разные: от строительства дома до организации туристических комплексов. Иногда осуществить задуманное в одиночку бывает сложно, и тогда люди объединяются в кооперативы. В чем преимущества и недостатки совместного владения гектаром и как получить гектар в нынешних условиях, рассказал заместитель руководителя Департамента регионального развития по ДФО Дмитрий Ферапонтов.

Дмитрий Ферапонтов, заместитель руководителя Департамента регионального развития по ДФОФото: Сергей ПЯТКОВ

Родительский день в этом году пришелся на непростой для всех период. Из-за коронавируса в одних регионах страны планируется закрыть кладбища, а в других – ограничить работу общественного транспорта. Какие меры предпринимают власти Хабаровска, чтобы ограничить посещение кладбищ в Радоницу, рассказал начальник отдела организации деятельности общественных кладбищ администрации Хабаровска Александр Нимчук.

Александр Нимчук, начальник отдела организации деятельности общественных кладбищ администрации ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ