На работу, как на праздник: День российского парламентаризма
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Ирина Зикунова
27 апреля отмечается День российского парламентаризма. Памятная дата призвана "способствовать популяризации деятельности Федерального собрания РФ, а также законодательных органов субъектов Российской Федерации". Этот праздник важен не только для парламентариев, но и для каждого из нас. Ведь от незнания и непонимания политических процессов зачастую обрушивается недовольство на все органы власти. О значении праздника, важных качествах политика и особенностях действующего парламента этим утром поговорили с председателем Законодательной думы Хабаровского края Ириной Зикуновой.
Это Хабаровск 27_04_2020.