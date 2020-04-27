На работу, как на праздник: День российского парламентаризма

27 Апр 2020 2020-04-27T07:06:07+03:00

Ирина Зикунова 00:00 00:00

27 апреля отмечается День российского парламентаризма. Памятная дата призвана "способствовать популяризации деятельности Федерального собрания РФ, а также законодательных органов субъектов Российской Федерации". Этот праздник важен не только для парламентариев, но и для каждого из нас. Ведь от незнания и непонимания политических процессов зачастую обрушивается недовольство на все органы власти. О значении праздника, важных качествах политика и особенностях действующего парламента этим утром поговорили с председателем Законодательной думы Хабаровского края Ириной Зикуновой.