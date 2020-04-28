Полезная музыка: Вита на радио «Комсомольская правда - Хабаровск»

28 Апр 2020 2020-04-28T05:54:31+03:00

Вита 00:00 00:00

Режим самоизоляции имеет и положительные стороны — уже больше месяца радио «Комсомольская правда — Хабаровск» дает возможность не только слушать песни талантливых местных музыкантов,не выходя из дома, но и общаться с ними. Этим утром рамках #культурынадом выступила артистка лейбла GIACOMOVILLE MUSIC, участница шоу «Песни» - VITA. Заодно певица рассказала о снятом в Хабаровске клипе и дальнейших творческих планах.