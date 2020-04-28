Полезная музыка: Вита на радио «Комсомольская правда - Хабаровск»
Прямой эфир на частоте 88,3 FM
Вита
Режим самоизоляции имеет и положительные стороны — уже больше месяца радио «Комсомольская правда — Хабаровск» дает возможность не только слушать песни талантливых местных музыкантов,не выходя из дома, но и общаться с ними. Этим утром рамках #культурынадом выступила артистка лейбла GIACOMOVILLE MUSIC, участница шоу «Песни» - VITA. Заодно певица рассказала о снятом в Хабаровске клипе и дальнейших творческих планах.
Это Хабаровск 28_04_2020.