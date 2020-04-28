2020-04-28T05:54:31+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Полезная музыка: Вита на радио «Комсомольская правда - Хабаровск»

Артистка лейбла GIACOMOVILLE MUSIC, участница шоу «Песни» - VITAАртистка лейбла GIACOMOVILLE MUSIC, участница шоу «Песни» - VITAФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир на частоте 88,3 FM

Вита

00:00
00:00

Режим самоизоляции имеет и положительные стороны — уже больше месяца радио «Комсомольская правда — Хабаровск» дает возможность не только слушать песни талантливых местных музыкантов,не выходя из дома, но и общаться с ними. Этим утром рамках #культурынадом выступила артистка лейбла GIACOMOVILLE MUSIC, участница шоу «Песни» - VITA. Заодно певица рассказала о снятом в Хабаровске клипе и дальнейших творческих планах.

Это Хабаровск 28_04_2020.

Скачать передачу [mp3, 21.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24