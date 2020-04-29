2020-04-29T06:42:16+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКАгапи ПЕТРОСЯН

Среда пришла

Среда пришлаСреда пришлаФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 30 апреля на частоте 88,3 FM

Это Хабаровск от 29_04_2020

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Среда пришла — неделя прошла. Среда считается «маленькой пятницей», и значит настроение должно быть лучше, чем во вторник. А поднимать его эффективнее всего радио «Комсомольская правда — Хабаровск».

Распространение коронавирусной инфекции несет за собой не только угрозу здоровью нации, но и создает значительные экономические препятствия для развития бизнеса. В связи с этим на федеральном уровне уже принимаются отдельные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Что это за меры и кто может рассчитывать на поддержку, рассказал депутат городской думы Денис Куратов. Также обсудили с ним такое явление как территориальное общественное самоуправление, которое является одной из форм осуществления народом России своей власти. Цель ТОС – решение проблем и вопросов местного значения, благоустройство, повышение уровня и качества жизни населения на своей территории. На каких принципах основывается ТОС и что уже было сделано, выяснили в утреннем эфире.

Денис Куратов, депутат городской думы Фото: Сергей ПЯТКОВ

Денис Куратов, депутат городской думыФото: Сергей ПЯТКОВ

Программа «Дальневосточный гектар» помогает реализовывать идеи граждан России. Кто-то давно мечтал о своем хозяйстве, кто-то хотел открыть турбазу, а кто-то просто желал жить за городом, и «Дальневосточный гектар» всем дает возможность. Василий Лебедев взял землю на которой, он и его родственники занимались пчеловодством. Теперь же он создаёт крупную профильную кооперацию. Подробнее о своем проекте генеральный директор группы компаний «Таежная Пасека» Василий Лебедев рассказал этим утром.

Из-за распространения коронавируса поездки заграницу стали невозможны. Но что делать тем, кто хочет не на отдых, а домой? Сейчас в Хабаровске находятся россияне, живущие в Японии. Иностранная сторона готова помочь им и выслать самолет, но трудности, не позволяющие вылететь, остались. Что делать в такой ситуации и где найти единомышленников, рассказала модель, актриса, общественный деятель Анастасия Сакума.

Анастасия Сакума, модель, актриса, общественный деятель Фото: Сергей ПЯТКОВ

Анастасия Сакума, модель, актриса, общественный деятельФото: Сергей ПЯТКОВ

Радио «Комсомольская правда — Хабаровск» продолжает радовать своих слушателей домашними концертами и лучшими песнями. Этим утром Ольга Никиточкина исполнила «Военное танго», «Лето» и авторскую песню «Нет одиночества».

Ольга Никиточкина, артистка Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Никиточкина, артисткаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 29_04_2020.

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