День Радио активных

7 Май 2020 2020-05-07T06:49:19+03:00

Это Хабаровск от 07_05_2020 00:00 00:00

Ответ на этот вопрос мы искали этим утром, в день, когда свой профессиональный праздник отмечают работники теле- и радиокоммуникаций. (Спойлер: без радио жить нельзя).

В России телевидение и радиовещание возникли примерно в одно время и шли плечо к плечу: они вместе переживали технические трудности и цензуру. И хотя многие считают их конкурентами, сейчас аудиовизуальные СМИ сообща борются с интернетом за внимание людей. Так все-таки, телевидение и радиовещание — друзья или соперники? Об этом поговорили с продюсерами и ведущими программы «Утро в городе» Людмилой Маркеловой и Анастасией Прасковой.

Людмила Маркелова и Анастасия Праскова продюсеры и ведущие программы «Утро в городе»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ситуация с коронавирусом обостряется – людей волнует отсутствие антисептиков и масок в магазинах и охватывает всеобщая паника. И буквально «герой нашего времени» бизнесмен и общественный деятель Али Мамедов на собственные средства запустил производство масок, позволяющее изготавливать 100 единиц в минуту. О процессе производства и поддержке государства он рассказал этим утром.

Али Мамедов, бизнесмен и общественный деятельФото: Сергей ПЯТКОВ

Наверное, каждый знает имя Юрия Левитана, внесшего большой вклад в развитие отечественного радио. Но время идет, и на нашей арене появляются новые звезды. О том, как сказать успешным в непростом деле радиожурналистики, рассказал шоумен и радиоведущий Павел Гах.

Павел Гах, шоумен и радиоведущийФото: Сергей ПЯТКОВ

А вот что делать, если речь идет не об отдельной личности, а о целой студии? Как собрать команду мечты и найти свою аудиторию? Какую площадку для вещания лучше выбрать? Будет ли радио жить вечно? Об этом поговорили с журналистом и радиоведущим Юрием Вязанкиным.

Юрий Вязанкин, журналист и радиоведущийФото: Сергей ПЯТКОВ

Сейчас, в такое непростое для всех время, люди осознают, что герои не снимаются в фильмах и не ведут бои со злодеями, а молча спасают тысячи жизней и помогают другим. Одними из таких героев являются волонтеры. И этим утром депутат Законодательной Думы Хабаровского края Петр Емельянов рассказал, как он стал волонтером и с какими трудностями приходится сталкиваться добровольцам в период пандемии.

Петр Емельянов, депутат Законодательной Думы Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ