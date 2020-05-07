2020-05-07T06:49:19+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН

День Радио активных

Четверг у нас не рыбныйЧетверг у нас не рыбныйФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 7 мая на частоте 88,3 FM

Это Хабаровск от 07_05_2020

00:00
00:00

Ответ на этот вопрос мы искали этим утром, в день, когда свой профессиональный праздник отмечают работники теле- и радиокоммуникаций. (Спойлер: без радио жить нельзя).

В России телевидение и радиовещание возникли примерно в одно время и шли плечо к плечу: они вместе переживали технические трудности и цензуру. И хотя многие считают их конкурентами, сейчас аудиовизуальные СМИ сообща борются с интернетом за внимание людей. Так все-таки, телевидение и радиовещание — друзья или соперники? Об этом поговорили с продюсерами и ведущими программы «Утро в городе» Людмилой Маркеловой и Анастасией Прасковой.

Людмила Маркелова и Анастасия Праскова продюсеры и ведущие программы «Утро в городе» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Людмила Маркелова и Анастасия Праскова продюсеры и ведущие программы «Утро в городе»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ситуация с коронавирусом обостряется – людей волнует отсутствие антисептиков и масок в магазинах и охватывает всеобщая паника. И буквально «герой нашего времени» бизнесмен и общественный деятель Али Мамедов на собственные средства запустил производство масок, позволяющее изготавливать 100 единиц в минуту. О процессе производства и поддержке государства он рассказал этим утром.

Али Мамедов, бизнесмен и общественный деятель Фото: Сергей ПЯТКОВ

Али Мамедов, бизнесмен и общественный деятельФото: Сергей ПЯТКОВ

Наверное, каждый знает имя Юрия Левитана, внесшего большой вклад в развитие отечественного радио. Но время идет, и на нашей арене появляются новые звезды. О том, как сказать успешным в непростом деле радиожурналистики, рассказал шоумен и радиоведущий Павел Гах.

Павел Гах, шоумен и радиоведущий Фото: Сергей ПЯТКОВ

Павел Гах, шоумен и радиоведущийФото: Сергей ПЯТКОВ

А вот что делать, если речь идет не об отдельной личности, а о целой студии? Как собрать команду мечты и найти свою аудиторию? Какую площадку для вещания лучше выбрать? Будет ли радио жить вечно? Об этом поговорили с журналистом и радиоведущим Юрием Вязанкиным.

Юрий Вязанкин, журналист и радиоведущий Фото: Сергей ПЯТКОВ

Юрий Вязанкин, журналист и радиоведущийФото: Сергей ПЯТКОВ

Сейчас, в такое непростое для всех время, люди осознают, что герои не снимаются в фильмах и не ведут бои со злодеями, а молча спасают тысячи жизней и помогают другим. Одними из таких героев являются волонтеры. И этим утром депутат Законодательной Думы Хабаровского края Петр Емельянов рассказал, как он стал волонтером и с какими трудностями приходится сталкиваться добровольцам в период пандемии.

Петр Емельянов, депутат Законодательной Думы Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Петр Емельянов, депутат Законодательной Думы Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 07_05_2020.

Скачать передачу [mp3, 148.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Реконструкция Комшоссе и Лазо возобновилась в Комсомольске
В минздраве Хабаровского края рассказали о перепрофилировании детской больницы
Машина вылетела с дороги и перевернулась на крышу в Хабаровске
Первый житель Хабаровского края взял ипотеку в Сбербанке по новой президентской программе
Уникальную красоту создадут на стадионе имени Ленина в Хабаровске
День Победы в Еврейской автономии отметят авиапарадом
В Хабаровске осудят таксиста, напавшего на офис быстрых займов
Жителей Хабаровского края, застрявших в Японии, привезут во Владивосток
В Хабаровском крае тушат восемь природных пожаров
Ростелеком поможет жителям Хабаровского края оградить детей от взрослого контента
Власти Хабаровского края готовят план по выходу из режима самоизоляции
Онлайн-акции проведут в День Победы в Хабаровском крае
Центральный офис Хабаровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» переезжает
Сезон гидравлических испытаний начинается в Хабаровске
КАМАЗ с военной машиной протаранил два столба в Хабаровске
Исчезновением подростка в Хабаровске занялись следователи
«Сад памяти» заложили в Хабаровске спортсмены и волонтеры
В Хабаровске без горячей воды оставят полторы тысячи жилых домов
У владельца магазина конфисковали алкоголь в Хабаровском крае
В центре Хабаровска потушили пожар в районе гаражей
Карантин сняли в Октябрьском районе ЕАО
Обстановка в Хабаровском крае 7 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 6 мая 2020 года: выздоровели 204 человека
Торговца в Хабаровском крае наказали за дорогие яблоки и муку