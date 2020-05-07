Дефицита не будет

7 Май 2020 2020-05-07T07:25:08+03:00

Али Мамедов 00:00 00:00

Ситуация с коронавирусом продолжает обостряется. Людей волнует дефицит антисептиков и масок в магазинах Хабаровска. Помимо этого наблюдается заметный рост цен на эту группу товаров. И буквально «герой нашего времени» бизнесмен и общественный деятель Али Мамедов на собственные средства запустил производство масок в нашем городе, позволяющее изготавливать 100 единиц в минуту. О процессе производства и поддержке государства он рассказал этим утром в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» на 88,3 FM.

Али Мамедов, бизнесмен, общественный деятельФото: Сергей ПЯТКОВ