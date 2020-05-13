2020-05-13T04:39:09+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН

Интересно-полезное утро: удаленная работа, поддержка семей и кофе из одуванчиков

Не проспите важное!Не проспите важное!Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 13 мая на частоте 88,3 FM

Это Хабаровск от 13_05_2020

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Какими бы ужасающими ни были окружающие нас реалии, важно помнить: кофе по утрам вкуснее с радио «Комсомольская правда — Хабаровск».

Коронавирус пробрался во все сферы жизни общества. Антивирусная самоизоляция вынудила большинство предприятий перейти на удаленную работу. Однако работа из дома связана и со сложностями организационного, а также психологического характера. Как правильно организовать рабочий день «на удаленке», рассказала психолог, бизнес-тренер Ольга Збарская.

Ольга Збарская, психолог, бизнес-тренер Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Збарская, психолог, бизнес-тренерФото: Сергей ПЯТКОВ

11 мая президент России выступил с обращением к народу, в котором анонсировал ряд мер по поддержке граждан. Владимир Владимирович предложил расширить меры поддержки для семей с детьми. Какие это меры, кому и когда будут предоставлены? Об этом рассказала заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Хабаровскому краю Ирина Глазырина.

Ирина Глазырина, заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Хабаровскому краю Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ирина Глазырина, заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Хабаровскому краюФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 13_05_2020.

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