Всё лучшее – детям: особенности поддержки семей

13 Май 2020 2020-05-13T07:55:52+03:00

Ирина Глазырина 00:00 00:00

Темы детей и денег всегда животрепещущие, поэтому вызывают большое количество вопросов. 11 мая Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором анонсировал ряд мер по поддержке граждан. Владимир Владимирович предложил расширить меры помощи для семей с детьми. И теперь одни родители могут рассчитывать на поддержку в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка, а другие пяти тысяч в течение трех месяцев. Кому и какие выплаты полагаются и как их получить, в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказала заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Хабаровскому краю Ирина Глазырина.

Ирина Глазырина, заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Хабаровскому краюФото: Сергей ПЯТКОВ