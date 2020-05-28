2020-05-28T07:23:24+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН

Карантин в Центре: социальная поддержка хабаровчан в период пандемии

Карантин в Центре: социальная поддержка хабаровчан в период пандемииКарантин в Центре: социальная поддержка хабаровчан в период пандемииФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 28 мая на частоте 88,3 FM

Лела Круш 28_05_2020

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Мы уже привыкли считать, что от коронавируса больше всего страдает экономическая отрасль. Но духовная и социальная сферы тоже оказались под ударом: у людей сдают нервы, постоянно возникают вопросы, данных не хватает. В Хабаровске функционируют Центры работы с населением, которые предоставляют информационное обеспечение по самым важным вопросам в период распространения инфекции. Учитывая все рекомендации ВОЗ, работа ведется в онлайн режиме и индивидуально. По каким направлениям осуществляют работу Центры, рассказала начальник управления социальной работы с населением администрации города Хабаровска Лела Круш.

Лела Круш, начальник управления социальной работы с населением администрации города Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Лела Круш, начальник управления социальной работы с населением администрации города ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 28_05_2020.

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