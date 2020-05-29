2020-05-29T07:26:31+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН

Хабаровчанин – это звучит гордо: празднование дня рождения краевой столицы

Хабаровчанин – это звучит гордо: празднование дня рождения краевой столицыХабаровчанин – это звучит гордо: празднование дня рождения краевой столицыФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 29 мая на частоте 88,3 FM

Сергей Кравчук 29_05_2020

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Приближается праздник, который обычно жители краевой столицы отмечают с размахом, но в этом году день рождения Хабаровска примет необычный для себя формат. Несмотря на все трудности, – говорит наш градоначальник, – ни одних унылых глаз (даже в масках) на улицах не видно. Что ждет хабаровчан в День города, рассказал этим утром мэр Хабаровска Сергей Кравчук. И, конечно, он поздравил жителей самого солнечного города с приближающимся праздником, а, как известно, пожелания, сказанные от души, всегда исполняются.

Сергей Кравчук, мэр Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Сергей Кравчук, мэр ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 29_05_2020.

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