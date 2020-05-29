2020-05-29T07:41:28+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН

Давайте отпразднуем! День рождения города с хабаровскими музыкантами

Давайте отпразднуем! День рождения города с хабаровскими музыкантамиДавайте отпразднуем! День рождения города с хабаровскими музыкантамиФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 29 мая на частоте 88,3 FM

Хабаровская Краевая Филармония 29_05_2020

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День города никто не отменял, поэтому культурно-массовым мероприятиям быть! Самый настоящий онлайн-концерт в эфире радио «Комсомольская правда — Хабаровск» устроили заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии Александр Веретенников и солисты Филармонии Анастасия Корниенко (сопрано), Максим Лисиин (баритон) и Василий Захаров (клавишные). Начинать свой день с классики – хороший способ не только культурно обогатиться, но и поднять себе настроение.

заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии Александр Веретенников и солисты Филармонии Анастасия Корниенко (сопрано), Максим Лисиин (баритон) и Василий Захаров (клавишные) Фото: Сергей ПЯТКОВ

заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии Александр Веретенников и солисты Филармонии Анастасия Корниенко (сопрано), Максим Лисиин (баритон) и Василий Захаров (клавишные)Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 29_05_2020.

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