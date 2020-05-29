2020-06-01T05:31:25+03:00
Это - Хабаровск!
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Детство под защитой: права маленьких хабаровчан

Детство под защитой: права маленьких хабаровчанДетство под защитой: права маленьких хабаровчанФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 1 июня на частоте 88,3 FM

Мария Якимова и Кристина Коноватникова 01_06_2020

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Как писал Федор Достоевский, без детей нельзя было бы так любить человечество. С 1950 года каждого 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Этот праздник - это, прежде всего, напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, свободу мнения и религии, на образование и безопасность. Но родители — те, кто в ответе за соблюдение прав своего ребенка, - не всегда помнят о своих обязанностях. Об отношениях отцов и детей этим утром рассказали заведующая сектором по работе с детьми, молодёжью и семьей Комитета по управлению центральным районом администрации города Хабаровска Марина Якимова и старший помощник прокурора центрального района Хабаровска Кристина Коноватникова.

Марина Якимова, заведующая сектором по работе с детьми, молодёжью и семьей Комитета по управлению центральным районом администрации города Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Марина Якимова, заведующая сектором по работе с детьми, молодёжью и семьей Комитета по управлению центральным районом администрации города ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Кристина Коноватникова, старший помощник прокурора центрального района Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Кристина Коноватникова, старший помощник прокурора центрального района ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 01_06_2020.

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