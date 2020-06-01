Правильное питание в летний период.

1 Июнь 2020 2020-06-02T06:24:36+03:00

Ольга Букина 02_06_2020 00:00 00:00

Лето уже наступило, а многие так и не начали худеть. А если вам скажут, что можно есть все и чувствовать себя прекрасно? Правильное питание — залог хорошего здоровья, поэтому придерживаться его стоит в любой сезон года. Однако здесь важно придерживаться принципа «Не навреди» и во всем знать меру — тогда правильная пища принесёт свои плоды. Об основных аспектах здорового питания этим утром рассказала тренер по дыхательной гимнастике Бодифлекс, нутрициолог, диетолог Ольга Букина.

Ольга Букина, тренер по дыхательной гимнастике Бодифлекс, нутрициолог, диетологФото: Сергей ПЯТКОВ