2020-06-02T06:24:36+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН

Правильное питание в летний период.

Правильное питание в летний период.Правильное питание в летний период.Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 2 июня на частоте 88,3 FM

Ольга Букина 02_06_2020

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Лето уже наступило, а многие так и не начали худеть. А если вам скажут, что можно есть все и чувствовать себя прекрасно? Правильное питание — залог хорошего здоровья, поэтому придерживаться его стоит в любой сезон года. Однако здесь важно придерживаться принципа «Не навреди» и во всем знать меру — тогда правильная пища принесёт свои плоды. Об основных аспектах здорового питания этим утром рассказала тренер по дыхательной гимнастике Бодифлекс, нутрициолог, диетолог Ольга Букина.

Ольга Букина, тренер по дыхательной гимнастике Бодифлекс, нутрициолог, диетолог Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Букина, тренер по дыхательной гимнастике Бодифлекс, нутрициолог, диетологФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 02_06_2020.

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