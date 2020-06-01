2020-06-02T06:44:42+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН

Игра по новым правилам: хабаровский футбол во время пандемии

Игра по новым правилам: хабаровский футбол во время пандемииИгра по новым правилам: хабаровский футбол во время пандемииФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 2 июня на частоте 88,3 FM

СКА - Хабаровск 02_06_2020

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Фанатам футбола, как и всем остальным, коронавирус не принес хороших новостей – российский футбольный сезон приостановлен из-за эпидемии. «СКА-Хабаровск», набрав 43 очка в 27 матчах, завершил сезон-2019/2020 на шестом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Несмотря на то, что руководитель клуба считает досрочное завершение сезона разумным решением, результатов ожидали лучших. Об итогах прошедшего сезона и планах на предстоящий поговорили с Генеральным директором клуба «СКА-Хабаровск» Алексеем Кандалинцевым и руководителем пресс-центра Степаном Черновым.

Алексей Кандалинцев, Генеральный директор клуба ФК «СКА-Хабаровск». Фото: Сергей ПЯТКОВ

Алексей Кандалинцев, Генеральный директор клуба ФК «СКА-Хабаровск».Фото: Сергей ПЯТКОВ

Степан Чернов, руководитель пресс-службы ФК «СКА-Хабаровск». Фото: Сергей ПЯТКОВ

Степан Чернов, руководитель пресс-службы ФК «СКА-Хабаровск».Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 02_06_2020.

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