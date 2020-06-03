Детский сад – штаны на лямках: приемная кампания для маленьких хабаровчан

3 Июнь 2020 2020-06-03T04:56:06+03:00

Татьяна Матвиенкова 03_06_2020 00:00 00:00

Лето – пора приемных кампаний не только для вчерашних школьников, но и для самых маленьких хабаровчан. С 1 июня в детские сады по всей России обычно поступают новые воспитанники, которые начинают адаптироваться к жизни среди сверстников. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса дату начала зачисления власти каждого региона должны определить самостоятельно. Главные условия для получения места в детском саду – регистрация в электронной очереди и наличие у ребенка прописки на закрепленной за дошкольным образовательным учреждением территории. Как проходит «приемка» в Хабаровске и как подать документы, рассказала начальник управления образования Татьяна Матвеенкова.

Татьяна Матвеенкова, начальник управления образованияФото: Сергей ПЯТКОВ