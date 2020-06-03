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Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН

Как поступить и не сойти с ума? Проблемы хабаровских абитуриентов

Как поступить и не сойти с ума? Проблемы хабаровских абитуриентовКак поступить и не сойти с ума? Проблемы хабаровских абитуриентовФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 3 июня на частоте 88,3 FM

Игорь Макурин 03_06_2020

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Недавно в школах Хабаровска прозвучали последние звонки, и теперь выпускников ждет непростая пора сдачи экзаменов и поступлений. Первые два месяца лета характеризуются для вчерашних школьников особым волнением, которое в этом году усиливается из-за постоянно меняющихся правил и сроков проведения ГИА. Но, стоит отметить, что в связи с особенностями приемной кампании для абитуриентов действуют и некоторые послабления. Так, например, зачислить претендента на получение высшего образования в этом году могут без оригинала аттестата. Все, что нужно знать о поступлении в 2020 году, рассказал заместитель министра - начальник управления профессионального образования министерства образования и науки края Игорь Макурин.

Игорь Макурин, заместитель министра - начальник управления профессионального образования министерства образования и науки края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Игорь Макурин, заместитель министра - начальник управления профессионального образования министерства образования и науки краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 03_06_2020.

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