2020-06-05T04:25:23+03:00
Это - Хабаровск!
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Экономика Хабаровска во время пандемии

Экономика Хабаровска во время пандемииЭкономика Хабаровска во время пандемииФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 5 июня на частоте 88,3 FM

Елена Гаврина 05_06_2020

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Из-за пандемии коронавируса экономика страны переживает не лучшие времена. Наиболее чувствительными к кризису оказались сектор услуг, малый бизнес и самозанятые. Некоторые утверждают, что тяжелее там, где ближе к Европе. Насколько это является правдой и как обстоят дела в экономике Хабаровского края, рассказала и.о. начальника управления экономического развития Елена Гаврина.

Елена Гаврина, и.о. начальника управления экономического развития Фото: Сергей ПЯТКОВ

Елена Гаврина, и.о. начальника управления экономического развитияФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 05_06_2020.

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