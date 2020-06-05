Экономика Хабаровска во время пандемии

5 Июнь 2020 2020-06-05T04:25:23+03:00

Елена Гаврина 05_06_2020 00:00 00:00

Из-за пандемии коронавируса экономика страны переживает не лучшие времена. Наиболее чувствительными к кризису оказались сектор услуг, малый бизнес и самозанятые. Некоторые утверждают, что тяжелее там, где ближе к Европе. Насколько это является правдой и как обстоят дела в экономике Хабаровского края, рассказала и.о. начальника управления экономического развития Елена Гаврина.

Елена Гаврина, и.о. начальника управления экономического развитияФото: Сергей ПЯТКОВ